ريال مدريد يعبر لنهائي الشامبيونزليج للموسم الثالث على التوالي

كتب- محمود السيد

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بالرغم من تعادله مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لمثلهما في إياب نصف نهائي تشامبيونز ليج في اللقاء الذي أقيم اليوم في ملعب "سانتياجو برنابيو".

واستفاد ريال مدريد من فوزه على بايرن ميونخ في لقاء الذهاب بهدفين لهدف في ملعب "أليانز أرينا".

سيواجه ريال مدريد في نهائي تشامبيونز ليج 26 من الشهر في مدينة "كييف" الأوكرانية الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي علما بأن الريدز الذي يلعب به محمد صلاح فاز في الذهاب "5-2".

بدأ فريق بايرن ميونخ الألماني المباراة بصورة رائعة بالضغط العالٍ على أصحاب الضيافة الذين دخلوا اللقاء بارتباك شديد.

وافتتح جوشوا كيميتش الهدف الأول لبايرن ميونخ في الدقيقة "3" بعد خطأ فادح من سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد في إخراج الكرة.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة"11" بعدما استلم عرضية رائعة من البرازيلي مارسيلو ليسدد في الشباك الخالية من الحارس أولريتش.

وفشل ريبيري في تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ عندما حصل على الكرة المرتدة من تصدي كيلور نافاس لتسديدة قوية من ليفاندوفسكي في الدقيقة 25.

وتألق سفين أولريتش في تسديدة قوية من البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 38 بعد مجهود فردي رائع من لاعب ريال مدريد من الجبهة اليسرى.

وخلال نصف ساعة من المباراة، سيطر بايرن ميونخ على اللقاء وسط مستوى متواضع من ريال مدريد الذي واصل لاعبيه ارتكاب الأخطاء الساذجة.

وفشل بايرن ميونخ في استغلال الفرص والاستحواذ العال على الكرة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله بالرغم من المستوى الرائع من الفريق البافاري والباهت من الفريق الملكي.

بدأ فريق ريال مدريد الشوط الثاني بالضغط العال الذي نجح في استغلاله الفرنسي كريم بنزيما بعد خطأ قاتل من الحارس أولريتش الذي فشل في إخراج الكرة العائدة من توليسو في الدقيقة "46" من زمن اللقاء. وتألق الكوستاريكي كيلور نافاس في تسديدة صاروخية من ديفيد ألابا في الدقيقة 51.

وأهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لريال مدريد بعد عرضية رائعة من البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وعادل الكولومبي خاميس رودريجيز النتيجة لبايرن ميونخ في الدقيقة "63" من زمن اللقاء بعدما استغل الكرة العائدة من جسد رافاييل فاران وسط غياب تام لدفاع ريال مدريد.

واستمرت سيطرة بايرن ميونخ على الكرة في الشوط الثاني وسط اعتماد الفريق الملكي على الهجمات المرتدة ومواصلة لاعبيه المستوى السيء.

وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد تغييرين في الدقيقة 73 بخروج ماتيو كوفاسيتش وكريم بنزيما ودخول كاسيميرو وجاريث بيل في محلهم.

واصل الكوستاريكي كيلور نافاس مستواه القوي بعدما تصدى لرأسية قوية من توماس مولر في الدقيقة 80 من زمن اللقاء بعدما كان تصدى بروعة لتسديدة من توليسو في الدقيقة 74.

عند الوصول إلى الدقيقة 80 وفشل فريق بايرن ميونخ في استغلال السيطرة العالية على الكرة بنسبة 63% من أجل تسجيل الهدف الثالث في شباك ريال مدريد الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وأطلق الحكم التركي جرانيت شاكا صافرة نهاية اللقاء بتعادل الفريق الملكي مع نظيره البافاري بهدفين لمثلهما وسط مستوى متواضع من حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضي وسوء توفيق من بايرن ميونخ الذي سيطر على اللقاء.

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