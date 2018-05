إثيوبيا تغرق في الظلام بسبب عطل فى سد لتوليد الطاقة

عانت إثيوبيا مساء الاثنين انقطاعا كهربائيا واسعا بسبب عطل فني في سد “غيب” الثالث لتوليد الطاقة.

وقالت وسائل إعلام إن السلطات في أديس أبابا تمكنت من إصلاح العطل، الذي لم يعرف أسبابه بعد، لكن مراسل “بي بي سي” البريطانية قال إن العديد من المناطق لا تزال من دون كهرباء.

وتعد الطاقة المولدة من سد “غيب الثالث” في وادي أومو أحد المصادر الأساسية للكهرباء في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.

ويأتي هذا الانقطاع الكهربائي الواسع في إثيوبيا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على بناء سد النهضة لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء.

ويثير بناء سد النهضة مخاوف في مصر من انخفاض حصتها من مياه النيل، خلال ملء خزان السد في السنوات المقبلة.

