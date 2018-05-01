3 مفاجآت في تشكيل زيدان لموقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ

كتب- محمود السيد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: فاسكيز، فاران، راموس، مارسيلو

الوسط: كوفاسيتش، كروس، مودريتش، أسينسيو

الهجوم: كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو

وعلى دكة الاحتياط كل من: كيكو كاسيا، ثيو، ناتشو، بيل، كاسيميرو، مايورال، سيبايوس

في المقابل جاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: أولريتش

الدفاع: كيميتش، زوله، هوملز، ديفيد ألابا

الوسط: توليسو، خاميس، تياجو ألكانتارا

الهجوم: مولر، ريبيري، ليفاندوفسكي

على دكة الاحتياط كل من شتارك،فاجنر، رودي، خافي مارتينيز، لوكاس ماي ونيكلاس دوريتش ورافينيا.

يشار إلى أن ريال مدريد فاز على بايرن ميونخ في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

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