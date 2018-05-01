كلوب: محمد صلاح نضج كرويا واكتسب الثقة

كتب: علي الزيني

قال يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، إن محمد صلاح لاعب فريقه بات ناضجا كرويا مقارنة بالفترة التي لعب خلالها مع روما، فيورنتينا وتشيلسي.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، لمباراة روما مع ليفربول، أن الأداء الذي يقدمه صلاح مع منتخب مصر يكشف أسباب نجاحه بوجه عام.

وأكد المدير الفني الألماني: "محمد صلاح نضج كرويا، واكتسب الثقة المطلوبة في نفسه، الفترات التي مر بها بين تشيلسي حتى وصل إلى ليفربول أثرت فيه".

وأكمل: "لقد اشتد عوده، لم أشرح له كيف يسجل الأهداف، ولكنه يسجل بالغريزة، دائما ما يستطيع أن يسجل الأهداف في الأوقات الصعبة".

وأضاف: "صلاح ليس أنانيا، بل إنه يبلي بلاء حسنا مع منتخب مصر أيضا وليس مع ليفربول فقط، الجميع يحبه ويحب مساعدته، كل ما سبق هو سر نجاحه".

وأوضح: "إنه يؤدي مهمته بأفضل شكل، أي مهاجم أو هداف هو مدافع في الأساس، وصلاح يقوم بهذا الأمر بشكل جيد وإن كانت مهمة فيرمينو وماني دفاعيًا أكثر منه".

واختتم: "إذا تأملت أداء صلاح ستشاهد أنه لا يبذل أي مجهود ولكن هذا غير صحيح، فهو يعرف كيف يسجل مما يسهل عليه الأمور، وكذلك هو لا يتخاذل في الدفاع".

جدير بالذكر أن ليفربول يحل ضيفا على روما مساء غد الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق الفريق الإنجليزي ذهابا بخمسة أهداف لاثنين.

وكشف الألماني عن قائمة فريقه التي ستواجه روما، وغاب جواو جوميز، أوكسلاند، تشامبرلين عن قائمة ليفربول للإصابة التي ضمت كل أسلحة كلوب لموقعة الإياب ضد روما غدا.

وجاءت قائمة ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كايروس، مينوليه

الدفاع: كلاين، فان ديك، لوفرين، مورينو، كالفن، روبرتسون، ألكساندر أرنولد، كاماتشو.

الوسط: ميلنر، هندرسون، فاینالدوم، لالانا، سولانكي، وارد، جونز، مسترسون.

الهجوم: محمد صلاح، داني إنجز، ماني، فيرمينو، بين ودبورن.

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