طالب خالد اليمانى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بضرورة إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة اليمنى لضمان وصول السلع فى الوقت المناسب دون عوائق من جانب ميليشيا الحوثى ، وفى إطار من الحياد ، وذلك للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء فى رسالة رسمية وجهها السفير اليمنى إلى رئيس مجلس الأمن الدولى مؤخرا بناء على تعليمات من الحكومة اليمنية لفت خلالها انتباه أعضاء المجلس إلى ما تقوم به ميليشيات الحوثى من احتجاز 19 ناقلة نفط محملة بنحو 200 ألف طن من المشتقات النفطية فى منطقة الرسو خارج ميناء الحديدة.

وأبلغ اليمانى مجلس الأمن بأن مليشيات الحوثى تمنع هذه السفن من الدخول إلى الميناء لتفريغ شحناتها ، وتعمل فى الوقت نفسه على تأخير دخول ناقلات النفط إليه لأنها تحمل واردات لشركات ليست منتسبة إليها ، إلى جانب تعمدها تأخير دخول المشتقات النفطية لخفض العرض فى السوق وزيادة السعر فى جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال ” إنه ومنذ عام 2014 ما برحت ميليشيات الحوثى تستخدم ميناء الحديدة كأداة حرب ضد الشعب اليمنى ومصدرا للتمويل من أجل إطالة أمد الحرب ، مشيرا إلى أن هذه المليشيات الانقلابية تستخدم هذا الميناء أيضا لتهريب أسلحة وقذائف إيرانية إلى اليمن بغية استخدامها فى استهداف المدن اليمنية والسعودية ، وإن ذلك يبرهن على أن ميليشيات الحوثى غير مسؤولة وغير مؤهلة لتشغيل مثل هذا الميناء الهام“.

The post سفير اليمن فى الأمم المتحدة يطالب بالإشراف على ميناء الحديدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية