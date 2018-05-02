في أول يوم له بالخارجية الأمريكية.. بومبيو يتعهد باستعادة كبرياء الوزارة

ذكر وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، لدى وصوله في أول يوم له إلى مقر الوزارة، الثلاثاء، أنه سيساعد الدبلوماسية الأمريكية على "استعادة كبريائنا"، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر بشأن خططه للوزارة.

وقال بومبيو مازحا، إنه سجل رقما قياسيا لأطول جولة خارجية في أول يوم عمل. وكان بومبيو قد شرع فور تصديق الكونجرس على ترشيحه للمنصب في الجولة التي التقى خلالها بحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط، متجنبا قضاء اليوم الأول في الوزارة وهو تقليد معتاد.

وأضاف بومبيو، وسط تصفيق من عدة مئات من العاملين في السلك الدبلوماسي "تحدثت بشأن استعادة كبريائنا وسأوضح ما أعنيه بذلك، لكنه مهم. السلك الدبلوماسي الأمريكي بحاجة لأن يكون في كل ركن من أركان العالم ينفذ المهام نيابة عن هذا البلد، وهذا دوري المتواضع والنبيل أن أنجز ذلك".

وفي إدارة ترامب، تعرضت وزارة الخارجية لهزة جراء استقالة عدد من كبار الدبلوماسيين، وتجميد التعيين، ووجدت نفسها مهمشة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، بعد أن اضطلع البيت الأبيض بهذا الدور.

وكانت تصريحات بومبيو مقتضبة، ولم تحمل تفاصيل بشأن التغييرات المحتملة في الوزارة. وبومبيو عضو سابق في الكونجرس، رأس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) منذ يناير من العام الماضي حتى الأسبوع الماضي، ويعد مواليا للرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو، إنه سيؤدي اليمين أمام ترامب غدا، الأربعاء، خلال أول زيارة يقوم بها الرئيس لوزارة الخارجية.

وكان ترامب، أقال ريكس تيلرسون، أول وزير خارجية في إدارته في مايو أيار، بعد خلافات علنية بشأن كوريا الشمالية وإيران وروسيا.



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