رئيس الوزراء الياباني: بكين لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

أكّد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، أن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، رافضا بذلك أن يحذو حذو واشنطن، التي ستنقل سفارتها إلى القدس في 14 مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن آبي، تأكيده أمام عباس، أن "بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس".

وبحسب وفا، فإن آبي الذي يقوم بجولة شرق أوسطية، أكد "دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، واستعدادها للمساهمة في أي جهد من أجل تحقيق السلام".

وأضافت الوكالة الفلسطينية، أن آبي "شدد على استمرار اليابان في تقديم الدعم للمشاريع التي تسهم في بناء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية".

من جهته، أكد عباس لآبي، أن "الجانب الفلسطيني كان وما زال مستعدا للتعاون لإنجاح أي جهد دولي ساع لإيجاد عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وأكد عباس، بحسب ما نقلت عنه وفا، "أهمية خطة السلام الفلسطينية التي طرحت في مجلس الأمن الدولي الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام خلال العام الجاري، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، لأن الطرف الأمريكي باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارته إليها، أخرج نفسه كوسيط نزيه لعملية السلام".

وأشاد الرئيس الفلسطيني "بالدعم المميز الذي تقدمه اليابان للشعب الفلسطيني في المجالات كافة، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولته وبناء مؤسساته الوطنية".

كما دعا عباس "إلى دور سياسي أكبر لليابان يتناسب وحجمها السياسي والاقتصادي الهام على المستولى الدولي، خاصة أن اليابان صوتت لصالح قبول فلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة في 2012".

ومساء الثلاثاء، أقام عباس مأدبة عشاء على شرف رئيس الوزراء الياباني، الذي يزور رام الله في إطار جولة يقوم بها في الشرق الأوسط، ويلتقي خلالها الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء.

ووصل آبي إلى رام الله، آتيا من الأردن، حيث اجتمع بالملك عبدالله الثاني، كما تشمل جولته الإمارات.

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