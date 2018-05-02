ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف تركيا بسبب تدهور عملتها وازدياد التضخم

أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، بسبب تدهور قيمة الليرة التركية، وازدياد معدلات التضخم في هذا البلد.

وقالت الوكالة الدولية في بيان، إنها خفّضت علامة الديون السيادية التركية الطويلة الأجل إلى "بي بي-" وتلك القصيرة الأجل إلى "بي"، لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت، أن "قرارنا خفض التصنيف يعكس وجهة نظرنا، بأن هناك خطرا بحدوث هبوط حاد في اقتصاد تركيا التضخمي والمثقل بالديون".

وأوضحت، أن الاختلالات التي تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك تراجع الحساب الجاري، وتفاقم العجز الضريبي، بالإضافة إلى ازدياد التضخم، كلها عوامل سلبية "تتراكم"، في حين أن حصة الديون قصيرة الأجل تتزايد.

وبالإضافة إلى ذلك، لفتت الوكالة إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يمثل "خطرا على الاستقرار المالي لتركيا".

وفقدت الليرة التركية نحو عشرة بالمائة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام، قبل إعلان الرئيس، رجب طيب أردوغان، إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما جعلها بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة في العالم.

وتترقب الأسواق بحذر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي، الأربعاء، والتي ستقرر بشأن زيادة معدلات الفائدة أم لا.

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