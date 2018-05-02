في عيد العمال.. 7 نصائح للمرأة العاملة للحفاظ على منزلها

تحتفل دول العالم اليوم، بعيد العمال، ونحن نعلم جيدًا المخاطر التي يتعرض لها العمال في وظائفهم، بصرف النظر عن نوعيتها، فهناك بعض المهن تعرض حياة العامل للخطر، ولذلك علينا توعية كل عامل بقواعد السلامة والصحة المهنية والاحتياطات الوقائية للحفاظ على صحتهم.

وعلى الجانب الآخر، المرأة العاملة تواجه مشاكل وضغوط كثيرة، بين الحفاظ على مسئوليات عملها والاهتمام بمنزلها وزوجها وأطفالها، فالأمر يحتاج منها ترتيب الوقت وتنظيم المهام التي تقوم بها خلال يومها، وفي يوم عيد العمال نستعرض في الموضوع التالي مجموعة من النصائح للمرأة العاملة للحفاظ على منزلها وصحتها دون إهمال عملها.

1- عليكي الاستيقاظ من النوم مبكرًَا لتتمكني من إعداد وجبة الإفطار لكي ولأسرتك، وإذا كان لديكي أطفال يذهبون إلى المدرسة استيقظي قبلهم بوقت حتى تتمكني من الاهتمام بنفسك دون استعجال.

2- نظافة المطبخ قبل النوم، من أهم الأمور التي عليكي اتباعها، فالاستيقاط على حوض ملئ بالمواعين شئ مزعج ويعكر مزاجك في الصباح، احرصي على تشطيب المطبخ بعد انتهاء وجبة العشاء الأمر لن يأخذ وقت طويل، ولكنه يوفر عليكي الكثير.

3- احرصي على تنظيف الخضار بعد شرائه، ذلك يمكن أن يكون يوم الأجازة، أو تخصيص يوم في منتصف الأسبوع لشراء الخضار وتنظيفه، ليكون جاهز على الطهي بشكل سريع.

4- خصصي وقت في عطلتك الرسمية لتنظيم الثلاجة ومعرفة ما ينقصك لشرائه، والتخلص من الأشياء التي لم تعد هامة، هذه خطوة مهمة فالتنظيم يسهل عليكي القيام بأي شئ.

5-إذا تمكنتي من تجهيز بعض الوجبات خلال أجازتك الرسمية، ووضعها في الفريز، لأن قد يأتي يوم ولا تستطعي إعداد وجبات بعد قدومك من العمل، فسيكون الأمر جيد وتتمكني من إخراج الوجبات من الفريزك وتسخينها فقط.

6- اهتمي يوميًا بترتيب المنزل، لأن ترك الملابس دون وضعها في الدولاب أو الغسالة للتنظيف، أمر يسبب الفوضى في المكان، ولا تتمكني من تنظيفها بسهولة، لذلك احرصي على التنظيف الدائم والترتيب لأي شئ أمامك حتى لا تتراكم المهام عليكي.

7- قبل النوم خصصي وقت لنفسك، حمام دافئ سيخصلك من تعب اليوم وضغط العمل والأعمال المنزلية والأطفال، 10 دق احصلي على دش دافئ واغسلي وجهك جيدًا للتخلص من بقايا المكياج والحفاظ على بشرتك نضرة وجميلة.

بهذه الخطوات تستطيعي الاستمتاع بحياتك الزوجية والحفاظ على منزلك، دون إهمال في جمالك ونظافتك الشخصية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا