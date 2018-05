مايك بومبيو: دبلوماسية أمريكا ستكون فى خدمة سياسة ترامب

أكد وزير الخارجية الأمريكى الجديد مايك بومبيو ، مساء أمس الثلاثاء على قوة الدبلوماسية الأمريكية،والسياسة الخارجية لواشنطن، وتعهد بوضعها فى خدمة السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب لتحقيق “النتائج التى تبدو أمريكا فى حاجة ماسة اليها“.

وقال بومبيو ممازحا لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية فى واشنطن “اعتقد أننى أحمل الرقم القياسى لأطول رحلة فى أول يوم عمل“.

وبعيد توليه منصبه الخميس، توجه بومبيو إلى بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسى ومنها إلى الشرق الأوسط قبل أن يعود إلى واشنطن مساء الإثنين.

وتحدث الثلاثاء للمرة الأولى أمام الطاقم الدبلوماسى موجها اليه الشكر ل”عمله الرائع” منذ مغادرة سلفه ريكس تيلرسون الذى أقاله ترامب منتصف مارس.

وقال على وقع تصفيق عدد كبير من الموظفين “أن أكون هنا وانظر الى الطاقم الدبلوماسى الاهم فى العالم يدفعنى الى التواضع الشديد“.

واذ شدد مرارا على الصفات التى يتحلى بها الموظفون واهمية عمل كل منهم، بدا انه يرد ضمنا على تيلرسون الذى اتهم بانه ادار الخارجية فى شكل سيء واراد الاقتطاع من موازنتها وتقليص عدد العاملين فيها.

فبعد خمسة عشر شهرا من تولى ترامب منصبه، لا تزال مناصب رئيسية عدة شاغرة فى الوزارة المذكورة وقد وعد بومبيو امام مجلس الشيوخ بتسريع عملية ملء الشواغر.

وأضاف الثلاثاء “أنا واثق بامر واحد، أن أمريكا لا تستطيع بلوغ أهدافها من دونكم جميعا، من دون سياسة خارجية أمريكية حاضرة فى كل ركن من العالم“.

وتابع “على أن اتعلم كثيرا منكم سأستمع اليكم”، مؤكدا ان “الغرض النهائي” هو “تنفيذ السياسة الخارجية للرئيس ترامب واميركا حول العالم، وان نكون الوجه الدبلوماسى الوحيد الذى يحقق نتائج تبدو اميركا فى حاجة ماسة اليها فى العالم“.

ومع تسارع التطورات على صعيد الملفين النوويين الايرانى والكورى الشمالى، وعد بومبيو بان يقول المزيد عن اولوياته و”اسلوبه فى القيادة” خلال الايام المقبلة، وذلك بعد حفل تنصيبه من جانب ترامب الذى سيتوجه الاربعاء الى مقر الخارجية للمرة الاولى.

