المالكى يتهم أطرافاً خارجية بنشر الجهل بالعراق ويسأل عن دور النخبة

اتهم نورى المالكى رئيس ائتلاف دولة القانون العراقى، أطرافًا خارجية – لم يسمها – بأنها هى التى تقف وراء مسألة نشر الجهل فى المجتمع العراقى، داعيًا النخب المثقفة إلى التصدى لها وإجهاض تلك المخططات.

وقال المالكى فى كلمة له خلال احتفال عقد فى بغداد إقامته مجموعة من النخب والكفاءات دعمًا لائتلاف دولة القانون إنه يقع على عاتق النخب والكفاءات العراقية مسئولية التصدى للأجندات المغرضة التى تستهدف المجتمع.

وأضاف رئيس ائتلاف دولة القانون أن الدولة العراقية يجب أن تكون مبنية على أسس وطنية دستورية واضحة، ويكون العراقيون جميعًا سواسية أمام القانون، محذرًا من الأجندات التى تسعى لتلويث الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن الانتخابات ليست محطة للاتهامات والتزييف لتشويه صورتها الجميلة، موضحًا أن البعض يريد أن يجعل من الانتخابات نقطة ضعف ومساحة للمشاكسات، مشددًا على ضرورة أن تكون الانتخابات محطة للحساب واختيار المخلصين والصادقين.

