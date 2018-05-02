البعثة الأممية تكشف عن أعداد الإصابات والوفيات جراء العنف في أبريل الماضي

ايوان ليبيا – وكالات :

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة من 01 إلى الـ 30 من أبريل 2018، الإصابات والوفيات التي وقعت بين صفوف المدنيين.

وأكدت البعثة على صفحتها الرسمية، تسجيل 4 حالات وفاة و27 إصابة بجروح نتيجة أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه من بين الضحايا ثلاثة رجال وصبي واحد لقوا مصرعهم، فيما أصيب 19 رجلاً و5 نساء وصبيين اثنين وفتاة واحدة.

وأشارت البعثة إلى أن معظم الإصابات في صفوف المدنيين كانت ناتجة عن القصف (حالة وفاة واحدة و13 حالة إصابة بجروح)، فيما نتج عن إطلاق النار (حالة وفاة واحدة و8 إصابات).

ووفقاً للبعثة، أسفرت المتفجرات الناتجة عن مخلفات الحرب (حالة وفاة واحدة وإصابة 3 بجروح)، فيما نتج عن السيارات المفخخة (حالة وفاة واحدة و3 إصابات بجروح).

هذا ووثقت البعثة عدداً من الإصابات في صفوف المدنيين في سبها توزعت على (حالة وفاة واحدة و18 حالة إصابة بجروح)، بينما سجلت في بنغازي (ثلاث حالات وفاة و9 إصابات بجروح).

10 حالات وفاة و 11 حالة إصابة بجروح كشفت عنها المنظمة في ختام بيانها، جراء أعمال العنف في كل من أجدابيا والزاوية وبنغازي والكفرة ومصراتة وطرابلس وسبها وصرمان.

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