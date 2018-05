الدراجات النارية تعود للقلمون الشرقي بإزالة المتاريس

المتوسط:

قامت السلطات السورية بإزالة المتاريس وعاد هدير الدراجات النارية إلى طرق وأزقة بلدات المنطقة، مع عودة الاستقرار إلى منطقة القلمون الشرقي غربي دمشق، إثر المصالحات المحلية ورحيل المسلحين،

ومع انبعاث الدراجات النارية، ازداد الطلب عليها، وفتح في مدينة الرحيبة الواقعة على 50 كلم شمال شرقي دمشق، محل لبيع الدراجات النارية.

وتبقى الدراجات الهوائية والنارية وسيلة النقل الأكثر شيوعا وشعبية في سوريا، لرخصها قياسا بوسائط النقل الأخرى وسهولة استخدامها وصيانتها.

