المتوسط:

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، عن انخفاض الإنفاق العسكري في روسيا بشكل حاد العام الماضي، بينما سجلت النفقات الدفاعية ارتفاعا ملحوظا في الشرق الأوسط والسعودية خاصة.

وأشار المعهد إلى أن الإنفاق العسكري الروسي بلغ 66.3 مليار دولار عام 2017، وهو أقل بـ20% عما كان عليه سنة 2016، وذلك في أول انخفاض منذ 1998.

ووفقا لمعهد ستوكهولم، فإن “التحديث العسكري لا يزال يمثل أولوية لروسيا، ولكن الميزانية العسكرية قيدتها المشاكل الاقتصادية التي عانت منها البلاد منذ 2014”.

في المقابل، شهد الإنفاق العسكري ارتفاعا في دول أوروبا الوسطى بنسبة 12% والغربية 1.7%، وذلك على خلفية مخاوفهم من الخطر الروسي المزعوم، والالتزام بزيادة النفقات الدفاعية الذي قطعته على نفسها بحكم عضويتها في حلف الناتو.

وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري لبلدان الناتو وعددهم 29 عضوا، 900 مليار دولار عام 2017، وهو ما يمثل 52% من الإنفاق العالمي على السلاح.

ولفت معهد ستوكهولم إلى أن الإنفاق العسكري العالمي شهد العام الماضي ارتفاعا جديدا بعد أن كان يراوح مكانه بين العامين 2012 و2016، ليبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) أو 230 دولارا لكل فرد.

وحسب خبراء المعهد، فإن “الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي في السنوات الأخيرة ترجع بشكل كبير إلى النمو الملموس في إنفاق دول في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مثل الصين والهند والسعودية”، مع “انتقال الثقل الأساسي لهذا الإنفاق بصورة واضحة بعيدا عن المنطقة الأوروأطلسية”.

وحلت الولايات المتحدة كالمعتاد في المرتبة الأولى عالميا بنفقات تقدر بـ610 مليار دولار عام 2017، مع توقع الخبراء ارتفاع إنفاقها بشكل ملموس العام المقبل لدعم الزيادة في عدد أفراد الجيش وتحديث ترسانتها التقليدية والنووية.

وسجلت الصين أكبر زيادة في الإنفاق في العالم عام 2017، بواقع 12 مليار دولار، ما يبقيها في المرتبة الثانية من حيث إجمالي إنفاقها السنوي البالغ 228 مليار دولار.

The post ستوكهولم: الإنفاق العسكري الروسي يشهد انخفاضا حادا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية