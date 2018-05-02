الحكومة المغربية: قرار قطع العلاقات مع إيران مغربي خالص

الرباط 02 مايو (وال)_قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن قرار قطع العلاقات مع إيران “قرار مغربي خالص”.

وأضاف العثماني في أول تعليق منه على هذا القرار، في منشور على موقع “فيس بوك” أن ‏قرار المغرب بقطع العلاقات مع إيران قرار مغربي خالص، بعد أن ثبت بالأدلة أنها تدعم جبهة الانفصاليين عسكريًا وبالخبرات العسكرية مباشرة أو بواسطة “حزب الله” اللبناني.

يشار إلى أن المغرب قد أعلنت قطع علاقاتها مع طهران وطالبت القائمين بالأعمال في سفارة إيران بمغادرة البلاد.

وفي ذات السياق، ذكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المغرب قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري من قبل حليفها حزب الله للبوليساريو.

وأكد بوريطة أن قرار قطع العلاقات مع إيران تم إتخاده لاعتبارات ثنائية صرفة، ولا يرتبط بأي تطورات إقليمية أو دولية، مضيفا أن “هذا القرار لم يتخذ تحت أي تأثير أو ضغط”.

وتابع بوريطة في مؤتمر صحفي “لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجري بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ظريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران”

وأوضح وزير الخارجية أن سفير المغرب بطهران غادر إيران وسيتم استقبال القائم بالأعمال بسفارة إيران خلال 30 دقيقة من أجل مطالبته مغادرة التراب الوطني حالا.

مشيراً إلى أن المغرب يمتلك أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم ” حزب الله” للبوليساريو لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة.

الجدير بالذكر أن المغرب قد قطع علاقاته مع إيران عام 2009 بسبب تدخل طهران في شؤونه الداخلية ونشر المذهب الشيعي على أراضيه، واستؤنفت العلاقات بين البلدين سنة 2014.(وال)_(الرباط)ه ع

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