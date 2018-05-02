عشرات الجرحى في زلزال ضرب جنوب غربي إيران

أفاد مسئول إيراني، بوقوع عشرات الجرحى جراء زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غربي إيران صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن محسن مرادي، رئيس شبكة الصحة والعلاج في محافظة "كهكيلوية وبوير أحمد"، جنوب غربي البلاد، القول: إن 30 شخصا أصيبوا جراء الزلزال الذي ضرب مدينتي "سي سخت" و"ياسوج" صباح اليوم.

من جهته، أكد قائم مقام مدينة بوير أحمد، أن الزلزال تسبب بانهيار جبلي قوي في طريق كاكان – سي سخت.

ووقع الزلزال عند الساعة 0408 بتوقيت جرينتش على عمق ثمانية كيلومترات عن سطح الأرض.

وكانت إدارة الطوارئ بالمحافظة دعت سكان مدينتي "ياسوج" و"سي سخت" إلى المكوث خارج المنازل حتى إشعار آخر.

كان زلزال مدمر بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب الحدود الإيرانية العراقية في نوفمبر الماضي، وأسفر في غرب إيران عن مقتل ما لا يقل عن 530 شخصا. وأعقبه المئات من الهزات الارتدادية.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

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