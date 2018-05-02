العصيان المدنى بأرمينيا يغلق الطرق المؤدية للعاصمة

أغلق محتجون في أرمينيا، اليوم الأربعاء ، بعض مداخل العاصمة يريفان وطريقا إلى المطار، بعد أن أعلن نيكول باشينيان، زعيم الحركة الاحتجاجية، حملة عصيان مدني في أرجاء البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن حزب الجمهورية الحاكم أحبط مسعى باشينيان لتولي منصب رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن أحد الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى المطار قوله "سنظل هنا"، مشيرة إلى أنهم أغلقوا أيضا عدة مفارق طرق في وسط المدينة.

كان باشينيان قال في خطاب أمام عشرات الآلاف الذين تجمعوا في العاصمة، أمس، إنه اعتبارا من الساعة 8:15 صباح الأربعاء سيبدأ أنصاره في سد الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المطارات.

وقال باشينيان، لأنصاره في ميدان الجمهورية بالعاصمة يريفان، "سوف نغلق الشوارع والمطارات وخطوط قطارات الأنفاق والسكك الحديدية، كل شيء يمكن تعطيله".

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