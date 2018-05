أحشاء الكلاب.. حيلة جديدة لطبيب كولومبي يهرب المخدرات

المتوسط:

أعلن ممثلو إدعاء أمريكيون يوم أمس الثلاثاء أن اتهامهم لطبيب بيطري من كولومبيا تبتهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة من خلال وضع عبوات من الهيروين السائل داخل أحشاء كلاب صغيرة بالتدخل الجراحي.

ويعتقد أن طبيبا بيطريا كولومبيا استخدم الكلاب لنقل المخدرات للولايات المتحدة، فيما قال مكتب النائب العام الأمريكي للقطاع الشرقي من نيويورك إنه تم استدعاء أندريس لوبيز إيلوريز للمثول أمام محكمة اتحادية في بروكلين يوم الثلاثاء لتوجيه لائحة اتهام له بالتآمر لجلب هيروين إلى الولايات المتحدة وتوزيعه.

وذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن إيلوريز (38 عاما) قال إنه غير مذنب، وقال ممثلو الإدعاء إن الطبيب الكولومبي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة حال إذا أدين.

وقالت الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات إن الكلاب تم شق بطنها وتخييط عبوات الهيروين بداخلها. وتم تصديرها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وكان المهربون يأملون أن تجد طريقها إلى زبائن.

