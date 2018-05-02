ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 2 مايو 2018 الساعة 11:45 صباحا القيم التالية :
الدولار الامريكى : 6.550 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 7.864 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 8.925 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.371 دينار ليبي
الدينار الاردني : 9.232 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 1.598 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.321 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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