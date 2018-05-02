تفاصيل الهجوم الارهابى على المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

اندلعت بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بالقرب من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بغوط الشعال.

وكشف شاهد عيان أن عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي يلبسان أحزمة ناسفة، قاما باقتحام مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، و اشتبكا مع عناصر الأمن بالمفوضية ما أسفر عن مقتل وإصابة أحد أفراد الشرطة، مؤكدين أن هناك أصوات اشتباكات عالية وأصوات تفجير داخل مقر المفوضية.

من جهته أكد مدير عام مفوضية الانتخابات، في تصريحات صحافية أن الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس كان انتحاري، فيما أوضح مدير إدارة الأمن المركزي محمد الدامجة أن المسلحين لا يزالون داخل مقر المفوضية، مشيرا إلى أن قوات الأمن المركزي تحاصر المقر.

كما أكد عضو مفوضية الانتخابات فى ليبيا، عبد الحكيم بلخير، سقوط 3 قتلى فى تفجير لمقر المفوضية الانتخابات فى العاصمة طرابلس، عقب تفجير عنصرين من تنظيم داعش يرتديان أحزمة ناسفة لأنفسهما داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة طرابلس.

وقال «بلخير»، في تصريحات صحفية، «إن قتلى وجرحى سقطوا جراء التفجير، موضحا أن عناصر الأمن بمفوضية الانتخابات فى طرابلس اشتبكوا مع المقتحمين فى محاولة لمنعهم من تفجير أنفسهم داخل المقر المفوضية، مشيرا إلى هروع سيارات الإسعاف لمقر المفوضية.

كما قال آمر غرفة عمليات المشتركة في طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، أن تنظيم داعش الإرهابي وراء تفجير بوابة المفوضية العليا الانتخابات.

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