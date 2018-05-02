حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاربعاء 2 مايو 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

-الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق أقصى الساحل الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مـابين (22-28) مْ ومابين ( 32 – 38 ) مْ على سرت وبني وليد وأبونجيم وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

-الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق مما قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32-38) مْ ولاتتجاوز ( 25 ) مْ على مناطق أقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

-الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 35 – 39 ) مْ ولاتتجاوز ( 28 ) مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق .

-الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 39 – 42 ) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على السرير وتازربوا.

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