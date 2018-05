المحتجون يغلقون مداخل العاصمة الأرمينية

المتوسط:

قام محتجون في أرمينيا اليوم الأربعاء، بإغلاق بعض مداخل العاصمة يريفان وطريقا إلى المطار بعد أن أعلن زعيم الحركة الاحتجاجية نيكول باشينيان حملة عصيان مدني في أرجاء البلاد.

وتسببت احتجاجات مستمرة منذ أيام في الجهورية السوفيتية السابقة في مواجهة بين أنصار باشينيان الذين حشدوا الآلاف في الشوارع وبين النخبة الحاكمة التي تتشبث بالسلطة ولا تزال تسيطر على الأجهزة الأمنية.

وقال باشينيان لرويترز إنه وأنصاره لن يستسلموا وسيواصلون حملة العصيان المدني، مضيفا خلال احتجاج في العاصمة الأرمينية يريفان أن قوته الوحيدة هي الشعب.

وردا على سؤال عما إذا كان سيعيد ترشيح نفسه لمنصب رئيس الوزراء بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية اللازمة من أصوات النواب يوم الثلاثاء قال باشينيان لرويترز ”سنفكر ونتفاوض“.

