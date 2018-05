الملكة إليزابيث تطير إلى لندن للقاء الأمير لويس

المتوسط:

نقلت طائرة هليكوبتر الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا إلى لندن للقاء الأمير لويس، الخامس في ترتيب ولاية العرش، وأحدث أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.

ووصلت الملكة إليزابيث (92 عاما) يوم أمس الثلاثاء إلى قصر كينزنجتون في لندن الذي يقيم فيه وليام وكيت، قادمة من قلعة وندسور في غرب لندن بينما ظل زوجها البالغ من العمر 96 عاما هناك ليتعافى من جراحة في الفخذ.

وكان وليام وكيت سجلا ميلاد لويس رسميا في وقت سابق، وهو شقيق الأمير جورج (أربعة أعوام) والأميرة تشارلوت (عامان).

وولد الأمير لويس، ثالث أبناء الأمير وليام وزوجته كيت، يوم 23 من أبريل نيسان.

