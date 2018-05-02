3 طرق للغسيل تصلح ما أفسدته العاصفة في الملابس

للأسف، تعرضت في العاصفة الترابية الماضية إلى أمر سخيف للغاية، مظبوط..قمت بنشر الغسيل قبل ذهابي إلى العمل وعند العودة تفاجأت أنه تحول إلى قطع من القماش القديم المهرول وعليه كم من الأتربة والبقع لا يوصف، مما جعلني ألجأ إلى أمي لأخذ نصيحتها لحل هذه الأزمة، نعم.. قدمت لي بعض الحلول والنصائح، أنقلها إليكم في السطور التالية..

الملابس السوداء

في البداية عليك تنظيف الملابس من الأتربة، قبل وضعها في الغسالة مرة أخرى، من خلال تنظيفها بقماشة جافة وأخرى مبللة، ثم وضعها في الغسالة مع تجنب درجة الحرارة العالية في غسل الملابس السوداء، وظبط درجة حرارة باردة يفضل الـ30، مع مراعاة وضع الملابس على أقل وقت في الغسالة حتى لا يبهت لونها ولا تقلل من عمرها وتظهر قديمة، مظبوط كثرة الوقت تظهر الهدوم مهرولة.

قد تكون أسعار المساحيق غالية للغاية خاصة الألوان والأسود، لكن يمكنك شراء منتج واحد كبير الحجم يكفي شهور إلى الأمام، مع وضع أكثر من قطعة في الغسلة الواحدة بدلا من وضعها وراء بعضها.

ولا تنسي ضبط الغسالة على عدم العصر أو التجفيف، لأن الملابس السوداء تنكمش بسهولة ويبهت لونها من المكواه الساخنة، لذلك قومي بنشرها وهي مبلله بعيدا عن الشمس.

الملابس البيضاء

مؤكد أنك تعرفي أن عليك غسل الملابس البيضاء مع بعض دون وضع أى قطعة أخرى ملونة حتى لا يختلطوا، مع وضع نصف كوب من الكلور الأبيض حتى ينظفها من الأتربة وآثار العاصفة بسهولة هذا الحال يطبق على ملابس البيت فقط، وعن الملابس القطنية يفضل وضع كوب من المسحوق ثم وضعها على نار عالية لمدة ربع ساعة على الأقل.

أما قطع الخروج انصحك بعصر كوب من الليمون وخلطة مع ملعقتين كبيرتي الحجم من الخل، ووضعهم على الملابس لمدة ساعة على الأقل ثم شطفهم بالماء جيدا، ووضعهم في الغسالة على درجة حرارة باردة وأقل مدة زمنية أيضا، ثم نشرها في الشمس.

الملابس الملونة

حتى لا تتعرضي إلى خلط الألوان معا، قومي بتجنب وضع الألوان الفاتحة مع الغامقة أو صاحبة الرسومات والنقاشات مع قراءة الملصقات المكتوبة عليها لمعرفة ما تحتاجه من درجة الحرارة لتجنب أيضا بهتان لونها.

كما أنصحك بفرز الملابس وفقا إلى الألوان بالألوان الفاتحة معا في غسلة و الزاهية في غسلة أخرى، والقطنية في غسلة أخري أيضا.

عزيزتي.. تجنبي الوقوع في هذا الموقف السخيف مثلي وانتبهي إلى نشرات الأخبار وتحذيرات الأرصاد الجوية وأجلي أيضا الغسل و النشر هذه الأيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا