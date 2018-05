مسيرات عيد العمال تهاجم تشدد ترامب ضد المهاجرين

المتوسط:

نظم ناشطون من نقابات عمال مسيرات في عدة مدن أمريكية بمناسبة عيد العمال يوم أمس الثلاثاء وإن كانت بأعداد أقل مقارنة بالعام الماضي، وندد المتظاهرون بالإجراءات المشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة ووصفوها بأنها هجوم على عمال مستضعفين في بعض الوظائف المتدنية الأجور بالولايات المتحدة.

وشهدت لوس أنجليس التجمع الأكبر حيث سار عدة مئات في وسط المدينة حاملين لافتات مؤيدة للنقابات والهجرة وهم يهتفون ”الاتحاد قوة“ و ”هذا ما تبدو عليه الديمقراطية“. وكانت المظاهرة صاخبة لكنها اتسمت بالسلمية.

وفي مدينة نيويورك سار مئات الناشطين في شارع برودواي إلى وول ستريت في حين اعتقلت الشرطة في سياتل رجلا للاشتباه في أنه قذف مسيرة هناك بالحجارة.

وسعى المنظمون للجمع بين موضوعات عيد العمال التقليدية المتعلقة بحماية حقوق العمال وبين التنديد بجهود ترامب لزيادة عمليات الترحيل وطالبوا الناخبين بالتعبير عن ذلك في صناديق الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وانتقد كثيرون قرار الإدارة إنهاء وضع الحماية المؤقت لآلاف المهاجرين من عدة دول تضررت إما بكوارث طبيعية أو صراعات ومنها نيكاراجوا وهايتي والسلفادور والسودان ونيبال.

وأشاروا أيضا إلى الوضع غير الواضح لما يقدر بنحو 700 ألف مهاجر شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير مشروع وهم أطفال ويواجهون حاليا احتمال الترحيل بعد أن اقترح ترامب إلغاء برنامج الحماية القانونية لهم والذي كان مطبقا خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

