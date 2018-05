نتنياهو يطالب المجتمع الدولي بإدانة الرئيس الفلسطيني

المتوسط:

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه للرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية، وذلك بعدما قال عباس في خطاب إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين ناجم عن سلوكهم.

وقال نتنياهو على تويتر ”يبدو أن من أنكر المحرقة النازية مرة سينكرها دوما“، مضيفا أنه يدعو المجتمع الدولي لإدانة معاداة السامية الجسيمة من جانب أبو مازن (عباس)“.

كان الرئيس الفلسطيني قال في كلمته إن ”المسألة اليهودية التي كانت منتشرة في أوروبا ضد اليهود ليست بسبب دينهم بل بسبب الربا والبنوك“.

وأضاف ”الدليل على ذلك كان هناك يهود في الدول العربية، أتحدى أن تكون حدثت قضية ضد اليهود في الوطن العربي منذ 1400 سنة لأنهم يهود“.

