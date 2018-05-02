المعارضة السورية ترفض مقترحاً روسياً بإخلاء ريف حمص الشمالي

عين ليبيا

قامت روسيا برفض عرضاً قدمته فصائل المعارضة بالتهدئة في ريف حمص الشمالي المحاصر، وأمهلت المعارضة حتى الساعة 12 من ظهر اليوم للموافقة على تسليم المنطقة للنظام السوري.

حيث أفادت عدد من المصادر أن مقترح المعارضة في اجتماعها أمس مع الجانب الروسي في الريف الشمالي لمحافظة حمص تضمن «وقف إطلاق النار، والسماح بدخول مؤسسات الدولة، وفتح الطريق الدولي الذي يمر بالمنطقة، وبقاء فصائل المعارضة دون تسليم سلاحها».

إلا أن موسكو رفضت المقترح وأصرت على «بسط قوات النظام السيطرة على المنطقة بالكامل وتسليم المعارضة للسلاح الثقيل مقابل خروج من لا يرغب بالبقاء من مقاتلين ومدنيين».

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