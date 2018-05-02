القيادة العامة للجيش : الهجوم على مفوضية الانتخابات محاولة يائسة من الارهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

استنكرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الهجوم الانتحاري الارهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تستنكر الهجوم الذي وصفه بالانتحاري الارهابي الجبان على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.

وأضاف أن هذا العمل لا يعدو كونه محاولة يائسة من الارهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا، والذي تسعى إليه القيادة العامة ولن تتوقف عن محاربة الإرهاب حتى ينعم كل مواطن ليبي بالآمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة.

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