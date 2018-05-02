الداخلية الألمانية تعتزم إعادة أطفال الألمانيات المنضمات لتنظيم “داعش” إلى البلاد

عين ليبيا

كشف تقرير داخلي لوزارة الداخلية الألمانية، بأن الحكومة تعتزم إعادة أطفال الألمانيات المنضمات لتنظيم “داعش” إلى البلاد، وتخليصهم من الأفكار المتطرفة.

وحسب صحيفة “بيلد” الألمانية عن التقرير في عددها الصادر الثلاثاء، فإن «الحكومة الألمانية تريد إعادة أطفال النساء المنضمات لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى ألمانيا».

مضيفةً: «سيخضع الأطفال بعد إعادتهم إلى ألمانيا، لرعاية أفراد من أقاربهم والمؤسسات الاجتماعية لتخليصهم من الأفكار المتطرفة».

وتابع التقرير: «يتواجد على الأقل 270 امرأة يحملن الجنسية الألمانية، وأطفالهن، في مناطق القتال بسوريا والعراق».

حيث ولد نصف أطفال هؤلاء النسوة، وفق تقديرات الاستخبارات، في مناطق القتال دون أن يذكر التقرير إجمالي عدد الأطفال الذين تنوي الحكومة إعادتهم من سوريا والعراق.

هذا ولم يذكر التقرير موقف الحكومة من النساء الألمانيات في “داعش”، لكن تقارير سابقة ذكرت أن هؤلاء النسوة بدأن العودة إلى الأراضي الألمانية.

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