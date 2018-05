انفجار لغم داعشي بالحسكة السورية يخلّف قتلى ومصابين

المتوسط:

إنفجر لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأطفال.

وأعلنت وكالة “سانا” مقتل طفل وإصابة 7 آخرين بجروح جراء انفجار لغم زرعه إرهابيو “داعش” عند مكب للنفايات على أطراف حي النشوة الغربية على اتجاه طريق أبيض- جبل عبد العزيز.

من جهتها ذكرت وكالة “هاوار” الكردية أن الانفجار أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة 7 آخرين، وأن الانفجار وقع عند الساعة الـ11:45 صباحا بالتوقيت المحلي قرب مكب للنفايات جانب الجسر الأبيض جنوب غربي الحسكة.

تجدر الإشارة إلى أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مداخل القرى والبلدات قبيل فرارها من المناطق التي يحررها الجيش السوري.

