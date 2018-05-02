الموعد والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول صلاح وروما بدوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب ملعب «أولمبيكو»، لمتابعة المواجهة النارية التي تجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي، والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وروما الإيطالي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان ليفربول قد حسم لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضي في ملعب «أنفيلد» بنتيجة (5-2) سجل خلالها محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع، مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة «beIN SPORTS HD 1»، بتعليق التونسي عصام الشوالي والجزائري حفيظ دراجي.

محمد صلاح يقود «أحلام» ليفربول لخطف بطاقة نهائي أبطال أوروبا .. تعرف على تاريخ المواجهات

ولم يسبق أن تمكن أي فريق من قلب هزيمته ذهابًا والتأهل إلى الدور التالي طوال تاريخ دوري أبطال أوروبا، وحدثت تلك النتيجة للمرة الأخيرة في موسم 1999- 2000 عندما أقصى فالنسيا الإسباني نظيره لاتسيو الإيطالي بنتيجة 5-3 بمجموع اللقاءين.

كما لم يخسر ليفربول أمام روما في 4 مواجهات سابقة في دوري الأبطال، حيث حقق الفوز في مبارتين والتعادل في مثلهما، ومن بين تلك المباريات التي انتهت بالتعادل، نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 1984 عندما كانت تعرف البطولة باسم بطولة أوروبا للأندية البطلة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يفوز ليفربول بركلات الترجيح 4-2 على ملعب الأولمبيكو بالذات ويتوج باللقب.

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