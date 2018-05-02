جيرارد: سعيد بتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال

أعرب قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد، عن سعادته الكبيرة بتغلب ريال مدريد على بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، معتبرًا ذلك الانتصار خبرا سعيدا لرفقاء محمد صلاح، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو»، اليوم الأربعاء.

وتعادل ريال مدريد أمس بنتيجة 2-2 على ملعبه البيرنابيو، بعد أن تغلب في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، ليصعد بمجموع اللقاءين 4-3، ويتأهل إلى النهائي الثالث على التوالي في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز.

ومن المتوقع أن يواجه ريال مدريد في المباراة النهائية التي ستقام في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 من الشهر الجاري، فريق ليفربول والذي تغلب على روما في لقاء ذهاب نصف النهائي الآخر بنتيجة 5-2، وسيواجهه اليوم في لقاء الإياب في ملعب الأولمبيكو.

وقال جيرارد، عن فوز ريال مدريد: "بالنظر إلى ما شاهدته في مباراتي الذهاب والإياب بين الريال وبايرن، أشعر بسعادة كبيرة لوصول الفريق الملكي، وتعد قوة فريق ليفربول في خط هجومه وهو قادر على إزعاج دفاعات ريال مدريد كثيرًا".

وأضاف جيرارد: "حقق ريال مدريد إنجازًا لا يصدق بالوصول إلى النهائي الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ولكن بدا الفريق يائسًا في الكثير من مجريات مباراة بايرن ميونيخ، حيث تمركز الفريق بالكامل في الخلف وسط سيطرة تامة للفريق البافري على مجريات المباراة".

وواصل جيرارد تصريحاته قائلًا "يجب على بايرن ميونيخ الشعور بالندم على عدم التأهل إلى المباراة النهائية، فالفريق سيطر على مباراتي الذهاب والإياب وخلق العديد من الفرص وكان الفريق الأفضل دون شك".

يذكر أن ريال مدريد تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لم يسبق أن ودع دوري أبطال أوروبا، وتمكن من تجاوز جميع المباريات التسع التي خاضها في الأدوار الإقصائية إلى جانب الفوز في النهائي مرتين ولم يخسر أي مباراة نهائية في المسابقة الأوروبية.

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