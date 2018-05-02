محمد صلاح يقود أحلام ليفربول لخطف بطاقة نهائي أبطال أوروبا

يحتضن ملعب «الأولمبيكو» اليوم الأربعاء، إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل روما الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي في تمام الساعة 8:45 مساء، ويسعى الفريقان إلى حجز بطاقة العبور إلى نهائي كييف يوم 26 مايو المقبل لمواجهة ريال مدريد الإسباني الذي تخطى أمس عقبة بايرن ميونخ الألماني، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي بفوز الليفر على ملعب الأنفيلد بنتيجة 5-2.

إحصائيات المباراة

لم يسبق أن تمكن أي فريق من قلب هزيمته ذهابًا والتأهل إلى الدور التالي طوال تاريخ دوري أبطال أوروبا، وحدثت تلك النتيجة للمرة الأخيرة في موسم 1999- 2000 عندما أقصى فالنسيا الإسباني نظيره لاتسيو الإيطالي بنتيجة 5-3 بمجموع اللقاءين.

ولم يخسر ليفربول أمام روما في 4 مواجهات سابقة في دوري الأبطال، حيث حقق الفوز في مبارتين والتعادل في مثلهما، ومن بين تلك المباريات التي انتهت بالتعادل، نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 1984 عندما كانت تعرف البطولة باسم بطولة أوروبا للأندية البطلة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يفوز ليفربول بركلات الترجيح 4-2 على ملعب الأولمبيكو بالذات ويتوج باللقب.

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ويظهر ليفربول للمرة العاشرة هذا الموسم في نصف نهائي دوري الأبطال، وتمكن من الصعود إلى النهائي 7 مرات وخسر مرتين فقط، وأتت الهزيمتان في موسم 1964- 1965 أمام إنتر الإيطالي وفي موسم 2007- 2008 أمام تشيلسي.

وبدوره يظهر روما في نصف نهائي أي مسابقة أوروبية للمرة الأولى منذ 27 عامًا وتحديدًا منذ مواجهة بروندباي في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1990- 1991، وسبق أن لعب نصف نهائي دوري الأبطال مرة واحدة فقط، وكان ذلك في موسم 1983- 1984 وأقصى حينها دوندي يونايتد قبل الخسارة أمام ليفربول في النهائي كما سبق ذكره.

ويعد روما الفريق الوحيد الذي لم تستقبل شباكه هذا الموسم في دوري الأبطال أي أهداف على ملعبه، وذلك في 5 مباريات سابقة، كما حقق ذئاب العاصمة الفوز في آخر 4 مباريات على الأولمبيكو هذا الموسم في دوري الأبطال، من بينها مبارتان بفارق 3 أهداف وهي النتيجة التي تصعّد روما إن حققها اليوم، ولكن لم يسبق لروما أن حقق من قبل 5 انتصارات متتالية، فى البطولة الأوروبية على ملعبه من قبل.

وبدوره يعد ليفربول الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 لقاءات أخرى، وسجل الريدز 38 هدفًا هذا الموسم في دوري الأبطال كأكثر فريق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد للبطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز، ومنذ أن بدأ الشكل الحالي للمسابقة في موسم 2003- 2004، لم يسجل فريق أهدافًا أكثر من ليفربول في موسم واحد سوى ريال مدريد الذي سجل 41 هدفًا في موسم 2013- 2014.

كما يعد ليفربول أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتمكن 3 لاعبين فى صفوفه من تسجيل 8 أهداف أو أكثر في موسم واحد بواقع 10 لكل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم البرازيلي روبرتو فيرمنيو إلى جانب تسجيل النجم السنغالي ساديو ماني 8 أهداف.

وتمكن صلاح من التسجيل في آخر 5 مباريات لعبها أساسيا مع ليفربول في دوري الأبطال، وهو الإنجاز الذي لم يحققه سوى ستيفن جيرارد بقميص الريدز في الفترة ما بين شهر أكتوبر من عام 2007 وفبراير من عام 2008.

كما صنع لاعب ليفربول جيمس ميلنر 8 أهداف هذا الموسم و9 أهداف باحتساب الأدوار التمهيدية للمسابقة، وهو بالتالي أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بالشكل الجديد للبطولة منذ موسم 2003- 2004 عندما صنع النجم البرازيلي نيمار نفس العدد من الأهداف بقميص برشلونة في موسم 2016- 2017.

تصريحات المدربين

يورجين كلوب مدرب ليفربول: "نحن هنا للقتال على حلمنا، وهناك البعض يظن أن روما بحاجة إلى الفوزو بثلاثية نظيفة للعبور، ولكننا سنكون على أرض الملعب ولن نوجد في غرف خلع الملابس، نحن هنا للعب على الإنجازات الكبرى، ويملك ليفربول قصصا أوروبية مذهلة في روما، ولكن لن تساعدنا إنجازات أجدادنا في مباراة اليوم، فهي ليست أكثر من مباراة على ملعب رائع وفي مدينة رائعة أمام خصم صعب للغاية، وإذا أردت الفوز، فعليك تقبل احتمالية تعرضك للهزيمة، وبالتالي عليك أن تتمتع بالشجاعة".

أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما: "نرغب في العودة في نتيجة المباراة وتقديم كل شيء لدينا، وبالتالي علينا أن نقدم أمورا عظيمة، وعلينا التمتع بالإيمان وبالعقلية الانتصارية ونستمد الحماس من الجماهير والشغف الكبير الذي يحيط بالفريق، ونحاول تحقيق معجزة أخرى، وأنا سعيد أننا تمكنا من تحقيق معجزة من قبل، ولكني لا أرغب في الاكتفاء بها، فطموحنا هو الوصول إلى كييف".

التشكيل المتوقع

روما: أليسون- فلورينزي- مانولاس- فازيو- كولاروف- ناينجولان- دي روسي- بيليجريني- ستشيك- دجيكو- الشعراوي.

غيابات روما: كارسدروب- ديفريل- بيروتي- ستروتمان.

ليفربول: كاريوس- أرنولد- لوفرين- فان ديك- روبيرتسون- فينالدوم- هندرسون- ميلنر- صلاح- فيرمينو- ماني.

غيابات ليفربول: ماتيب- تشامبرلين- تشان- جوميز.

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