الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس

طرابلس 02 مايو 2018 (وال) – أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الأربعاء واستهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس.

وتقدمت الولايات المتحدة بأحر التعازي لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى جراء العمل الإرهابي.

وذكرت الولايات المتحدة “نحن نقف إلى جانب كافة الليبيين في معركتهم ضد الإرهاب في بلادهم”.

وجددت الولايات المتحدة دعمها للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة وهو يعمل على تسهيل الحوار وتحسين الحوكمة والأمن ومساعدة الليبيين على الاستعداد لانتخابات آمنة وموثوقة.(وال – طرابلس) أ ف / أ د

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