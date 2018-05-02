وزير الداخلية يستنكر هجوم طرابلس ويؤكد العمل على ملاحقة المدبرين

بنغازي 2 مايو 2018 (وال) – استنكر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف الأبرياء بمقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وقال بوشناف إن ماحدث من هجوم إرهابي هدفه تقويض جهود الاستقرار الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية ونسف العملية الانتخابية المقبلة.

وشدد معاليه على ضرورة الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب بين كل الليبيين تمهيدا لتوحيد جهود كافة أجهزة الأمن على محاربته.

وأكد أن ما حدث اليوم من عمل إرهابي في طرابلس هو ذاته الأعمال الإرهابية التي تحاربها القوات المسلحة العربية الليبية وانتصرت عليها في بنغازي وغيرها من المدن.

وطالب معالي المستشار إبراهيم بوشناف الجميع الالتفاف حول جهود مكافحة الإرهاب حتى يتم استئصاله، متوقعا تكرر مثل هذه الهجمات في حال عدم تكاتف كل الجهود لمحاربتها.

وفيما اعتبر ضحايا هذا الحادث شهداء، أكد معالي الوزير أن كل منتسبي الوزارة لن يتوانوا في محاربة الإرهاب وداعميه، مشددا على أن قوات الأمن لن تتوقف عن ملاحقة مدبري هذه الجريمة النكراء.(وال – بنغازي) ا م

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