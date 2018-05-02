الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين الهجوم الإرهابي على طرابلس

القاهرة 02 مايو 2018 ( وال ) – أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس صباح اليوم الأربعاء 02 مايو الجاري.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الوزير المفوض محمود عفيفي، عن أبو الغيط استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الخسيس.

وقدم أبو الغيط خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المتحدث الرسمي، أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها.

وجدد في هذا الصدد التزام الجامعة العربية بمرافقة الليبيين في هذه المسيرة، والوقوف إلى جانبهم لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذي تشكله على أمن واستقرار البلاد.( وال – القاهرة ) أ ف / س ع

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