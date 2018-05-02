الأطباء الموريتانيون يعلنون إضرابا مفتوحا

أعلن الأطباء المتخصصون والعامون في موريتانيا تنظيم إضراب مفتوح، يوم الإثنين المقبل، لعدم تلبية وزارة الصحة مطالبهم وغياب أي أفق للحل.

وقال محمد ولد الداهي، رئيس نقابة الأطباء المتخصصين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بنواكشوط إننا "نعلن عن فتح الإضراب ابتداءً من يوم الإثنين القادم وحتى تحقق كافة المطالب الملحة، ونطالب السلطات العليا ببدء التدخل لإخراج القطاع من النفق المظلم الذي يتخبط فيه".

وأكد الأطباء مضيهم في سبيل "تحقيق كافة مطالبنا العادلة والمشروعة ولن تجدي معنا نفعًا أساليب الترغيب والترهيب، أو جولات المفاوضات الفارغة من المحتوى".

ويطالب الأطباء العاملون والمتخصصون بتحسين ظروف العمل ومجانية الحالات المستعجلة "الإسعافات الأولوية" ورفع أجور الأطباء لتكون موازية لأجور الأطباء الأجانب، وحل معضلة الدواء وتعميم التأمين الصحي وعودته للقطاع الخاص.

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