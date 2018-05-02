هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل سترومبولي الدجاج

هل تبحثين عن وجبة مختلفة و سهلة اليوم؟.. نعم هناك وجبات كثيرة يمكنك تحضيرها في دقائق، منها “وجبة سترومبولي” حقا رائعة، فشرائح الدجاج المغمسة في الجبن السائح وسط طبقات المشروم تجعل مذاقها طيبا، لا تقلقي.. مؤكد أنها ستنال إعجاب أطفالك وسوف يطلبون منك تكرارها لهم مرات كثيرة، جربيها..

المكونات

العجينة

– كوب ماء دافئ

– ملعقة ملح

– ملعقة سكر

– 3 أكواب دقيق

-ملعقتا زيت زيتون

– ملعقة خميرة

الحشو

– بيضة

– كوب مايونيز

– نصف كوب مشروم مطبوخ

– كوبان دجاج مطبوخ قطع

– كوب جبنة موزاريلا مبشورة

– ملعقتا جبنة بارميزان

طريقة التحضير

– الآن… سوف نبدأ فى تحضير العجينة، أحضري إناءً وضعي فيه الدقيق وملعقة سكر وملعقة ملح وملعقة زبدة، قلبيهم معا ثم اسكبي عليهم ماءً باردا حتى تكون عجينة فى يدك.

– بعد الانتهاء من تحضير العجينة، قومي بتغليفها بالبلاستيك وضعيها فى مكان بارد ساعة على الأقل.

– بعد مرور الوقت.. افردي العجينة على الرخامة مع رشة دقيق صغيرة، ويفضل أن تكون على شكل مستطيل.

– بعد فردها ابدأي في الحشو.. ضعي الجبنة الموزاريلا ثم الدجاج والمشروم وقليل من المايونيز ثم رشي جبنة مرة أخرى وقليل من الريحان.

– لفي العجينة على بعضها على شكل الرول

– وضعيها في صينية بها ورق زبدة.

– اتركيها في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة

التقديم

اقترح أن تشوحي قليلا من المشروم وقطع الطماطم بجانبها

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا