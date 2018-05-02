بـالبيكنج صودا والملح.. تخلصي من بقع فناجين الشاي والقهوة

البقع على فناجين القهوة مشكلة تواجه كل فتاة في المطبخ، فكثرة استخدام فناجين الشاي والقهوة يعرضها بعد فترة لاصفرار لونها، الأمر الذي يتسبب في إحراجك أمام الضيوف أو أفراد عائلتك.

التخلص من هذه البقع بسيط، كل ما عليكي أولا هو الاهتمام بغسلها جيدًا، لأن أدوات المطبخ بشكل عام ذات أهمية ويجب الحفاظ عليها لحماية أطفالك وأفراد عائلتك من أي بكتيريا يمكن أن تؤثر عليهم، وفي الموضوع التالي نتناول طرق التخلص من البقع السوداء على فناجين الشاي والقهوة في مطبخك…

1- احرصي دائمًا على تنظيف الفناجين فور الانتهاء من تناول القهوة أو الشاي، افركيها أو انقعيها بالماء، لمنع جفاف الأوساخ ولصقها بالفنجان، ما يصعب إزالتها لاحقًا.

2- الخل حل مثالي للتخلص من البقع على الفناجين، كل ما عليكى هو بل الكوب بالخل الأبيض بدلًا من الماء، ثم رشي البقع بالملح واتركيها قليلًا، ثم اغسلي الفنجان بالماء والصابون بشكل طبيعي، قد يهمك 7 طرق منزلية فعالة للتخلص من دهون البوتاجاز

3- الملح مادة فعالة في تنظيف البقع، واستخدميها لفرك البقع على فناجين الشاي والقهوة، وتأكدي من غسلهم جيدًا بعد الانتهاء من ذلك، واستخدمي الملح أيضًا للتخلص من بقع السجاد اعرفي الطريقة من هنا

4- طريقة أخرى يمكنك استخدامها، من خلال ملء نصف الكوب بالماء الساخن ثم وضع كمية من الخل أو الملح، واتركي المزيج لمدة 10 دقائق داخل الفنجان، ثم افركي الأكواب قليلاً، واشطفيها بعد ذلك بالصابون والماء، وستنبهرين بالنتيجة.

5- البيكنج صودا في منزلك لحل أي مشكلة تواجهيها في التنظيف، فهي تساعدك أيضًا على التخلص من البقع السوداء على الفناجين، ضعي كمية مناسبة منها على البقع واتركي الفنجان لدقائق، ثم استخدمي اسفنجة، واستخدمي البيكنج صودا للتخلص من بقع أطفالك على الحائط، الطريقة هنا

6- اصنعي خليطا من الصابون السائل والمياه وقليل من الخل، واستخدميه في التنظيف دائمًا، فالخل يساعد في إزالة أي بقايا على أدوات مطبخك من فناجين وأطباق.

بهذه الخطوات تتخلصين من مشاكل البقع على فناجين الشاي والقهوة، كل ما عليكي هو غسلها فورًا وعدم تركها لليوم التالي، فذلك السبب الأساسي في ثبات البقع وصعوبة إزالتها، واحرصي على تخصيص فنجان لكل فرد من عائلتك.

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