صن بلوك بالوصفات الطبيعية.. اصنعيه في المنزل ولا تشتريه

البشرة النقية الخالية من التجاعيد والحبوب، سر الجمال لدى السيدات، فالاهتمام بالبشرة وحمايتها من التجاعيد والحبوب أو الاسمرار بسبب أشعة الشمس، خاصة في فصل الصيف، من الأمور التي يجب على كل فتاة الاهتمام بها، فاحرصي على وضع واقي الشمس لحمايتكم من أشعة الشمس التي تضر بشرتك وتسبب في اسمرارها.

واقي الشمس، من الأمور الهامة وستجدين ماركات وعلامات مميزة منه في الصيدليات ومحلات مستحضرات التجميل، لكن مع ارتفاع الأسعار، يمكن أن يكون الأمر عقبة، فعليك إنجاز الأمر وتصنيع واقي الشمس داخل منزلك بأكثر من طريقة من الوصفات الطبيعية ومنها…

الطريقة الأولى..

المكونات..

1- تحتاجي لشراء بعض الطلبات من العطار وبعضها من الصيدلية، منها معلقة كبيرة شمع عسل أو صابونة شمع العسل، من أي محل عطارة قريب منك، 2 معلقة كبيرة اكسيد الزنك من الصيدلية، ربع كوب زيت بذور العنب "موجود عند العطار"، كبسولة فيتامين E، معلقة كبيرة جل الصبار، 30 نقطة من أي زيت عطري "الياسمين، الورد، اللافندر، البرتقال"، نصف كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى هي تكسير شمع العسل، وإضافة زيت بذور العنب عليه، ونضعهم في حمام مياه على النار، ونقلبهم، وبعد ما يسيحوا نرفعهم من على النار.

الخطوة الثانية هنضيف عليهم اكسيد الزنك وكبسولة الفيتامين و نصف كوب ماء مغلي، ونضيف عليها جل الصبار ونقلبهم على النار مع بعض لمدة دقائق، بعد ذلك عليكى بإضافة المزيج السابق من خليط شمع العسل والزيت واكسيد الزنك، ثم نضع الزيت العطري.

ضعي الخليط في أي علبة وضعيه في الثلاجة، وضعي منه قبل الخروج من المنزل، واعرفي أكثر عن ماسكات تفيد بشرتك من وصفات طبيعية هنا

الطريقة الثانية

المكونات

حليب طازج كامل الدسم، قطرات من عصير الليمون، عشبة زولا المطحونة، ويتم شراؤها من محلات العطارة، دقيق، كركم

التحضير

قلبي كل هذه المكونات، المواد الجافة وهي الكركم، والدقيق، وعشبة زولا، بعد التجانس ضيفي لهم عصير الليمون، والحليب الطازج، ستكون النتيجة كريما واقيا للشمس، ضعيه قبل الخروج على وجهك لدقائق ثم اغسليه واخرجي بشكل طبيعي.

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الطريقة الثالثة

المكونات

تحتاجي 12 كوبًا من زيت الزيتون، زيت جوز الهند، ربع كوب شمع العسل، كبسولة من أكسيد الزنك وكبسولة من زيت فيتامين e، أي زيت عطري تفضلينه، ولكن احرصي إذ كانت بشرتك من النوع الحساس.

التحضير

اخلطي جميع المكونات ماعدا أكسيد الزنك، وعرضها لحرارة متوسطة في غلاية مزدوجة أو حمام مائي ساخن، بعد الذوبان قلبيها جيدًا، وضيفي بعد ذلك أكسيد الزنك، احفظي الناتج في علبة وضعيها في الثلاجة، ثم استخدميها للحماية من الشمس.

بهذه الطرق تحرصين على واقي شمس طبيعي، دون الحاجة لأموال باهظة، خاصة أن أغلب كريمات الوقاية من الشمس اللي موجودة في السوق بيكون فيها مواد كيميائية تضر بشرتنا، فالطرق السابقة هتساعدك في الحصول على واقي شمس بوصفات طبيعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا