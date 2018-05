المتوسط:

أدت غارات نفذها التحالف العربي استهدفت غرفة عمليات ميليشيات الحوثي، إلى مصرع اثنين من خبراء الصواريخ، أحدهما إيراني الجنسية والآخر لبناني، في جبهة علب شمالي محافظة صعدة.

وصرحت مصادر عسكرية يمنية أنها قامت برصد عملية استهداف غرفة عمليات تابعة لميليشيات الحوثي في مركز مديرية باقم، مؤكدة مصرع الخبيرين.

وكثفت مقاتلات التحالف خلال الأيام الأخيرة غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية، في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للمتمردين شمالي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن طائرات التحالف شنت سلسلة غارات على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي، في مناطق متفرقة من مديرية باقم، التي وصل عدد الغارات فيها إلى أكثر من 20.

كما جددت الطائرات قصف مبنى البنك المركزي في صعدة، بعد أن حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية، واستهدفت أيضا معسكر اللواء 72 في مديرية الصفراء.

The post غارات التحالف باليمن تقتل خبيري صواريخ بصفوف الحوثيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية