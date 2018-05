المتوسط:

صرح الحرس الوطني في ولاية جورجيا الأميركية مقتل 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، من جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطر سافانا في جورجيا.

وذكرت الوكالة المكلفة بالحالات الطارئة أن الطائرة “تحطمت عند تقاطع” طريقين قرب مطار سافانا، فيما ذكرت صحيفة محلية أن الحادث وقع ظهرا بتوقيت غرينيتش.

والطائرة من طراز سي-130، وتعود إلى الحرس الوطني في بورتوريكو، بحسب ما قالت القوات الجوية الأميرية.

