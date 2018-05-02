330 ألف مكسيكي نزحوا من مسقط رأسهم بسبب العنف منذ 2006

وصل عدد المكسيكيين ، الذين نزحوا داخل بلادهم فرارًا من العنف إلى نحو 330 ألف شخص، وذلك بدءًا من اندلاع حرب المخدرات في عام 2006.

وأوضحت منظمة "سي أم دي بي دي اتش" المكسيكية الحقوقية، اليوم الأربعاء، أن عدد النازحين الذين فروا من مسقط رأسهم بحثًا عن ملاذ في مناطق أخرى داخل البلاد، وصل في العام الماضي وحده إلى نحو 20 ألف شخص.

وقالت بريندا بيريز، المتحدثة باسم المنظمة إن "السبب الأهم للنزوح الداخلي هو العنف التي تمارسه العصابات الإجرامية".

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك تتعرض في الوقت الراهن لموجة من الجرائم الوحشية التي لا مثيل لها، وبلغ عدد جرائم القتل في العام الماضي أكثر من 29 ألف جريمة، ليكون عام 2017، الأكثر دموية في تاريخ المكسيك الحديث.

كما وصل عدد الأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم مفقودون، نحو 30 ألف شخص.

يُذكر أنه في أعقاب قتل أو إلقاء القبض على أحد زعماء العصابات الكبار، تستعر في بعض العصابات الإجرامية المعارك على توزيع حصيلة انشطتها ، وبالإضافة إلى ذلك ازداد اشتباك عصابات أصغر في الصراع على تهريب المخدرات والابتزاز لجمع إتاوات وسرقة البنزين.

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