تعرض معلمين لتعدٍ بدني في ثلث المدارس الابتدائية بألمانيا

كشفت دراسة جديدة أن المدرسين تعرضوا لتعدٍ بدني في نحو واحدة من كل ثلاث مدارس ابتدائية في ألمانيا ، خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته إدارات المدارس حسب نتائج استطلاع لاتحاد التعليم والتربية، نُشِرَتْ اليوم الأربعاء.

وقياسًا إلى كل أنواع المدارس، فقد أظهرت النتائج أن المدرسين تعرضوا لتعدٍ بدني في نحو واحدة من كل أربع مدارس.

وقالت 48% من إدارات المدارس إن مدارسها شهدت خلال السنوات الخمس الماضية حالات من "العنف النفسي"، أي حالات يتعرض فيها المدرسون للسباب أو التهديد أو الإهانة أو المضايقة أو الإزعاج.

وسجلت الدراسة حالات مضايقات وتشهير بالمدرسين، عبر الإنترنت، في واحدة من كل خمس مدارس.

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