صلاح يتحدى دجيكو في قمة ليفربول وروما

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة روما الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "الأولمبيكو" مساء اليوم.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كايروس

الدفاع: أرنولد، فان ديك، لوفرين، روبرتسون

الوسط: فاينالدوم، هندرسون، ميلنر

الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو

وجاء على دكة الاحتياط كل من مينيوليه وداني إنجز، مورينو، سولانكي، كلاين، كلافن،بين وودبورن

في المقابل جاء تشكيل روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع:فلورينزي، مانولاس، فايزو، كورلاوف

الوسط:بيلجريني، دي روسي، ناينجولان

الهجوم: الشعراوي، تشيك، دجيكو.

يشار إلى أن ليفربول فاز على روما في لقاء الذهاب في الانفيلد بخمسة أهداف لهدفين.

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