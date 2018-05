المتوسط:

صرح مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتضامنه الكامل والثابت مع المملكة المغربية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني تأييده لإعلان المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران، معربًا عن إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمغرب، من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة وتدريب لعناصر “البوليساريو” عبر ميلشيا حزب الله الإرهابي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية.

وقد أعلن المغرب يوم أمس الثلاثاء قطع علاقاته مع إيران، بسبب تورطها “الواضح” في دعم جبهة الوليساريو التي تخوض تمردا مسلحا بهداف الانفصال بالصحراء الغربية، عبر دعم مليشيات حزب الله اللبنانية التابعة لإيران.

The post “التعاون الخليجي” يعلن دعمه الكامل لإجراءات المغرب ضد إيران appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية