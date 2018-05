ميركل تدعو لمناقشة برنامج طهران الصاروخي

المتوسط:

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، مطالبة في الوقت نفسه بمناقشة برنامج طهران الصاروخي.

وأشارت المستشارة الألمانية، إلى أن موقفها هذا من الصفقة مع إيران، يعتبر مماثلا لموقف الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكدة ضرورة أن تسارع إسرائيل بإحالة ما لديها من معلومات عن إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف يوم الاثنين الماضي، عما قال إنها أدلة عن برنامج إيراني سري للأسلحة النووية في تطور قد يشجع الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

