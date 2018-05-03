خطف ممرضة ألمانية تعمل باللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال إن ممرضة ألمانية تعمل لديها اختطفت أمس الأربعاء.

وذكرت اللجنة أن واقعة الاختطاف حدثت الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) عندما دخل مسلحون مقر اللجنة الدولية في العاصمة مقديشو.

وقال دانييل أومالي، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال، في بيان :"قلقون للغاية بشأن سلامة زميلتنا".

أضاف أومالي :"إنها ممرضة تعمل كل يوم لإنقاذ الأرواح وتحسين صحة سكان الصومال".

قالت وكالة الإغاثة إنها تعمل مع السلطات في البلاد لتأمين إطلاق سراح الممرضة ، مضيفة أنه ليس من المناسب تقديم أي معلومات إضافية "في هذه المرحلة".

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