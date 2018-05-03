شرطة نيكاراجوا تمنع مسيرة احتجاجية جديدة

منعت شرطة مكافحة الشغب في نيكاراجوا، الأربعاء، مظاهرة جديدة مناهضة للحكومة، حيث منعت طلابا كانوا يحاولون السير إلى مبنى البرلمان، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وتظاهر أكثر من 100 طالب ضد إنشاء "لجنة تقصي حقائق" للتحقيق في موجة الاحتجاجات الأخيرة التي ترددت تقارير عن مقتل أكثر من 60 شخصًا خلالها.

قال ممثلون عن الطلاب إنهم لا يريدون لجنة يشكلها نفس السياسيين الذين قمعوا المظاهرات.

وهتف المتظاهرون: "ليس لدينا أسلحة، نحن طلاب، دعونا نعبر عن أرائنا".

واندلعت مظاهرات عنيفة في النصف الثاني من أبريل بعد فرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على معاشات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك زيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لما يصل إلى 5ر22 بالمئة.

امتدت الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس دانيال أورتيجا اليسارية إلى 14 مدينة. وتقدر المنظمات غير الحكومية عدد القتلى بـ 63، في حين تقول الحكومة إن 10 أشخاص فقط قتلوا.

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