مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا الأمريكية

لقي خمسة أشخاص حتفهم الأربعاء عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية تابعة للحرس الوطني الجوي لبورتو ريكو وهي من طراز سي 130- بالقرب من مطار خارج سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، بحسب الحرس الوطني الجوي في الولاية جورجيا.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحادث وقع قرب مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي حوالي الساعة 1130 صباحا (1530 بتوقيت جرينتش).

وأضاف المتحدث أنه ليس لديه علم بعدد من كانوا على متن الطائرة، لكن محطة "دبليو إس إيه في" المحلية نقلت عن مسئول بالحرس الوطني أن تسعة أشخاص من بورتو ريكو كانوا على متنها.وشككت السلطات الطبية المحلية في إمكانية العثور على ناجين.

ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة، إلا أن الحرس الوطني الأمريكي قال عبر تويتر إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية.

ونقلت محطة "دبليو إس إيه في" عن شهود أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها. وأظهرت صور تلفزيونية تصاعد عمود دخان أسود كثيف من موقع الحادث.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر :"من فضلكم انضموا لي في الصلاة من أجل الضحايا وأسرهم ورجال ونساء الحرس الوطني العظماء".

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